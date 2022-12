Proponen cambiar forma de elegir vicefiscal general para garantizar independencia

En medio del debate alrededor de la terna presentada por el presidente de la República, Iván Duque, para la elección de un fiscal ad hoc que asuma varias líneas de investigación del caso Odebrecht, desde el Congreso de la República preparan una iniciativa que permitiría corregir los vacíos normativos que existen a propósito de los impedimentos que pueda presentar el jefe del ente acusador.

El senador Carlos Fernando Motoa, expresidente de la Comisión Primera del Senado, insistió en que sería inconveniente la elección de un fiscal ad hoc, pues, a su juicio, “vulneraría principios como el debido proceso”. Por esa razón, Motoa planteó la posibilidad de reformar el mecanismo de elección del vicefiscal general, garantizando que sea independiente.

“La única posibilidad es presentar un proyecto de ley con carácter de urgencia y modificar la Constitución o la ley actual para que sea el vicefiscal un investigador independiente, elegido por el presidente de la República o la Corte Suprema de Justicia, y, cuando existan los impedimentos, no se presenten estos hechos que dilatan la justicia y en mi criterio vulneran ciertos principios de la Constitución Nacional”, explicó el congresista.

El senador agregó que ésta sería la salida “constitucional y legal” para que finalmente que sea un vicefiscal independiente, y no uno elegido por el fiscal de turno, quien investigue los casos donde se puedan registrar impedimentos, corrigiendo así los inconvenientes a futuro.

“La posibilidad del fiscal ad hoc es una salida al proceso que se viene cuestionando de impedimentos del actual fiscal, que él mismo ha presentado, pero que no tiene asidero, no tiene soporte legal y no cumple con el principio de legalidad. No hay ninguna norma positiva que dé la posibilidad de la elección de un fiscal ad hoc”, cuestionó Motoa.

Blu Radio consultó al exmagistrado José Gregorio Hernández, quien afirmó que “es un buen proyecto hacia el futuro, porque hoy por hoy hay un vacío en la normatividad”.

“Esa propuesta o cualquiera otra que garantice hacia el futuro que se llene el vacío hoy existente para situaciones tan graves y complejas como las que tiene hoy el fiscal son bienvenidas y deberían ser estudiadas. No necesariamente es la única, pero en casos como este, donde es necesario que se pronuncie un fiscal en total independencia y autonomía sobre el tema Odebrecht que haya la posibilidad de que quien actúe como fiscal lo haga sin dependender del titular”, puntualizó Hernández.

Sin embargo, el jurista indicó que para los impedimentos presentados por el fiscal, quien asesoró al Grupo Aval, principal socio de Odebrecht en Colombia, “la situación está creada. Ya la Corte ha dicho que debe haber un fiscal ad hoc, hay una terna y la Corte tiene que pronunciarse y cualquier situación que se prevea debe ser para el futuro”.

El próximo jueves se reunirá la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la terna entregada por el presidente Duque, en la cual fue incluido el nombre de Gilberto Orozco tras la renuncia de la magistrada Margarita Cabello.