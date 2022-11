Proyecto de ley que prohíbe el fracking, a punto de hundirse en el Congreso

El proyecto de ley fue radicado en agosto del año pasado y busca prohibir la explotación y exploración de yacimientos no convencionales. El escrito que está en la Comisión Quinta del Senado no ha sido convocado por el presidente de esta corporación, según dijo uno de sus autores, César Pachón, representante a la Cámara.

“Hasta el momento no nos han dejado presentar el proyecto, no nos lo han dejado sacar en la Comisión Quinta, no ha salido aquí en plenarias. Lo que vemos es que lo tienen engavetado, no le han dado curso para los debates respectivos y creería que si no se saca de aquí a dos semanas, cuando se acaba la legislatura, pueden ya acabar con el proyecto”, expresó Pachón.

El proyecto de ley que consta de ocho artículos fue promovido por los congresistas de la Alianza Verde, Colombia Humana, Polo, entre otros.

El articulado buscaba cumplir con los compromisos suscritos en el acuerdo de París sobre el cambio climático en el 2016.