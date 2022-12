Publican supuesta prueba de supervivencia del secuestrado Odín Sánchez Montes

A través de la cuenta en YouTube ‘Occ Rebelde’ fue compartido un video de lo que sería una prueba de supervivencia del excongresista por el departamento de Chocó Odín Sánchez Montes de Oca, quien permanece secuestrado por la guerrilla del ELN.



El video, publicado este miércoles 12 de octubre pero sin fecha oficial de grabación, muestra a Odín Sánchez “haciendo reflexiones” sobre el proceso de paz.



“He conocido a quienes me tienen retenido y no existe la crueldad y lo digo sin ningún tipo de coacción. Quienes escuchen este video y me conocen saben que no voy con cuentos independientemente de las armas o como me tienen”, dice el excongresista.



Aseguró que se quiere ir, pero que “es una comida saludable que no tiene que envidiarle a ninguna comida”.



Finalmente, hizo un llamado a que lo escuche León Valencia, la senadora Claudia López y todos los líderes de opinión para que en los procesos de paz tanto con las Farc como el ELN, “hay que pensar en el Chocó”.