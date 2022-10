Puede haber violación sexual incluso sin que la víctima oponga resistencia: Corte

La Corte Suprema de Justicia reiteró que para que se acredite un hecho de acceso carnal violento no necesariamente la víctima debe resistirse, pues hay casos en los que puede estar inmersa en un estado psicológico que se lo impide.



“Ante un ataque violento no siempre se reacciona mediante actos materiales de defensa, pues ello también puede ocasionar en la victima un estado de conmoción psíquica que enerva cualquier respuesta de esa índole”, ha dicho el alto tribunal.



Esta es una corrección que la Corte está haciendo a la jurisprudencia existente desde el 2015, pues antes de esa fecha existía la premisa de que solo si la víctima oponía resistencia se puede decir que fue violada.

Por ejemplo, una sentencia del 2009 sobre este mismo tema, establecía que: “(...) la violencia que se predica en la actuación del procesado se evapora frente a la regla de la experiencia que supone la acción beligerante, o por lo menos defensiva o evasiva de la persona que está ad portas de ser agredida sexualmente”.



En esa misma sentencia, la Corte establecía que debían probar que existió violencia para someterlos al acto sexual.



“(...) obliga, desde los postulados de la sana critica, a determinar si en realidad desplegó la violencia que denota ilicitud en las agresiones sexuales, si dicha violencia resultó idónea para franquear la resistencia seria y continuada de las víctimas frente a unos actos que, se supone, no deseaban realizar”.



En este punto, dice la Corte, la víctima deberá probar que hubo un hecho o acción violenta, que no necesariamente es física, sino que también puede ser psicológica, que la sometieron y doblegaron su voluntad.



"Lo tutelado en particular mediante ese delito es la libertad de la persona, referida a la capacidad de disponer de su cuerpo para la satisfacción de su sexualidad, con ocasión de la cual puede elegir con autonomía, sin interferencias de su voluntad, el momento, la persona y el placer que desea", advierte el alto tribunal.



Para el presidente de la Corte Suprema, el magistrado José Luis Barceló, no se puede pretender que la víctima responda de una manera u otra ante la vulneración de la afectación de su libertad sexual y su dignidad humana.



Sin embargo, la Corte no es clara de cómo debe probarse que existió violación sin resistencia por parte de la víctima ante un hecho de violencia psicológica.