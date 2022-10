Pulso por objeciones a la JEP: Duque alista reunión con liberales

En menos de 24 horas se han producido varias movidas políticas en el Congreso que podrían cambiar el desenlace del trámite de las objeciones del Gobierno Nacional a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.

Por un lado, la oposición busca acelerar la discusión y que este mismo miércoles se puedan someter a votación de la plenaria los informes de la comisión accidental creada en el Senado. Sin embargo, la bancada de Gobierno ya definió la estrategia para responder a esa acción.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, reveló que no radicarán el informe que está pendiente, con lo cual, por más que logren definir el orden del día de la plenaria del miércoles, amparados en el Estatuto de la Oposición, los sectores defensores del acuerdo no lograrían que se someta a votación.

“Ellos no pueden pedir que se vote porque informe mayoritario no hay y la Corte ha sido clara. No será radicado aún porque quiero hablar con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, para pedirles que nos unamos para defender lo que es prioritario para el país”, explicó Valencia.

La congresista señaló que buscará manifestarles a ambos dirigentes las preocupaciones qué hay en temas como la extradición, tras la denuncia que hizo el fiscal general de la Nación por un supuesto mico de la Ley Estatutaria que salvaría a narcotraficantes de ser extraditados.

Fuentes del Partido Liberal confirmaron a Blu Radio que el presidente Iván Duque le ha solicitado en los últimos días, desde antes de Semana Santa, una reunión al jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria, que finalmente se llevará a cabo para analizar el trámite de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP en el Senado.

Fuentes consultadas por BLU Radio señalaron que, en efecto, el expresidente Gaviria está esperando también la llamada de la senadora Paloma Valencia para discutir puntualmente el artículo y “aclararle que el Partido Liberal apoya que todo el peso de la ley caiga sobre los narcotraficantes y cualquiera que bajo la ilegalidad busque colarse en el sistema especial de paz”.

Sin embargo, desde Cambio Radical, el representante José Daniel López rechazó ese planteamiento de la bancada de Gobierno.

“Llama mucho la atención y es bastante curioso que el Centro Democrático solamente hasta ahora, a horas de que se dé el debate de las objeciones, tome la decisión de proponer una reunión con los partidos Liberal y Cambio Radical. No puedo entender esto de una manera distinta a una maniobra de dilación”, puntualizó.

Mientras tanto, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, ya presentó una tutela pidiendo se revise el trámite de las objeciones en la Cámara de Representantes, pues insiste en que primero debieron votarse en la cámara de origen: el Senado de la República.