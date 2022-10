¿Qué beneficios traería la reforma electoral planteada por la Misión Electoral Especial?



-Yo creo que es una reforma electoral que nos podría ayudar mucho con los enredos que tenemos hoy con la política colombiana porque el tema de la corrupción no es un tema de que es que aquí hay corruptos y ya, sino que no hay reglas para la política muy claras.



¿Qué consecuencias traería para los partidos políticos?



-Seguramente a los partidos no les va a gustar mucho porque sería cambiar las reglas actuales que evidentemente favorecen lo existente. Por ejemplo, acabar con el Consejo Nacional Electoral que tiene un origen eminentemente político del Congreso y convertirlo en una Corte Electoral, que sea la cabeza máxima electoral que le dé garantías a todas las fuerzas políticas.



¿Qué pasará con el modelo de financiación?



-El modelo de financiación cambiará para ser más transparente. Un modelo exclusivamente público y si los privados alegan que quieren colaborar en la financiación, se podría acordar un modelo en el cual ellos aporten a un fondo en común que maneja el Consejo Electoral y que se distribuye por partes iguales a todas la fuerzas políticas. No es que se excluya, pero que se haga no para los candidatos de sus preferencias sino