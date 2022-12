¿Qué deberá hacer el próximo Congreso en torno al proceso de paz?

de ser nuevamente elegido, tendrá que trabajar para “convencer a la opinión pública para que lo sometido a la refrendación sea aprobado”. Según él, si lo acordado en La Habana se ratifica “tendremos que hacer presencia en el Congreso para diseñar las instituciones que sean necesarias para darles vigencia”.

Sin embargo, para Gerlein el cambio de entrega de armas por el diseño de una justicia transicional es un reto en el que “los congresistas vamos a tener que actuar pronto y a fondo para que implique verdad, justicia y reparación”.

Jorge Robledo recordó que su partido le dijo no a la lucha armada y que por ello, el gobierno de la época y el de Juan Manuel Santos “les metió una crucificada” que, sin embargo, “espero que esos diálogos terminen bien”, aunque los problemas de Colombia no terminarán ahí: “nada que exija la firma de Juan Manuel Santos arreglará los problemas del país”.

Asimismo, expresó su preocupación de que el presidente Santos esté “utilizando el proceso de paz como maniobra para decir que el que no está con él está en contra del proceso” y que no es correcto que el Gobierno lo use como lo hizo el expresidente Gaviria, que “con la euforia que generó nos clavó la reforma neoliberal: no dejaremos firmar cheques en blanco”.

Por su parte, Horacio Serpa compartió las posturas de senador Gerlein y añadió que no se puede permitir que el proceso de paz sea convierta en un tema de campaña y puso como ejemplo al uribismo que, en su opinión, lo usa “contra el proceso de paz y contra la reelección de Santos”. No así lo que pasa con el Polo Democrático, que si bien “no apoyan a Santos, si quieren que salga adelante el proceso de paz”.