¿Qué está generando diferencias en el Centro Democrático? Análisis

Obdulio Gaviria, Óscar Iván Zuluaga y Francisco Santos, los panelistas de Mañanas BLU analizan cuáles son las razones que llevan a este primer fraccionamiento entre los líderes de ese movimiento.

Para Héctor Riveros, la polémica en torno a la postulación de Gaviria en su lista al Senado “no es de nombre, es de principios y del poco apego a la democracia” del Centro Democrático. Para eliminar las suspicacias, la opinión pública debe dejar “esa idea de que hay un uribismo bueno y otro malo. Eso es un sofisma”.

En defensa, Nicolás Uribe pide no estigmatizar una lista del uribismo que, en su opinión, tiene grandes candidatos y que el problema de esta crisis más bien es que “en la nueva iniciativa política contribuye a que la gente no se interese por ella. Las descalificaciones deplorables no las queremos en Twitter y mucho menos en el Congreso”.

Por su parte, Héctor Abad Faciolince reclama que “en el Centro Democrático el problema es que una sola persona lo decide todo” y que ahí actúa un monarca y no un partido.