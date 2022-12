Que Nilton Córdoba responda porque no dijo que no era su teléfono: Magistrado Barceló

El presidente de la Corte Suprema de Justicia,cuestionó que pese a los múltiples llamados judiciales, desde enero de 2016, al representante Nilton Córdoba

nunca corrigió que el número de contacto no le pertenecía.

Según Barceló, no existió ninguna prueba escrita ni oral por parte del representante por el departamento del Chocó, quien tiene varias investigaciones, que indicara que el número de contacto no le pertenecía y por lo tanto fue interceptado.

"Yo quiero que Nilton Córdoba le responda al país por qué desde 2016, cuando fue citado y llegaron a sus manos esos oficios, nunca le informó a la Corte que ese no era su número telefónico", aseguró Barceló.

El presidente de la Corte Suprema explicó que la interceptación al teléfono del senador Álvaro Uribe se dio porque los investigadores en otros procesos contra Nilton Córdoba se guiaron por las notificaciones que la Corte le hizo desde el 2016.

Frente al proceso que lleva el alto tribunal contra el senador Uribe por la presunta manipulación de testigos, indicó que no tiene remordimientos de conciencia y ha hecho un trabajo apegado a la Ley.

No obstante, cuestionó que se quiera desprestigiar a la Corte Suprema y en especial, a él como funcionario de la rama judicial.

"He tomado decisiones que también han favorecido al expresidente Uribe (...) me preocupo que se acudan a historias o afirmaciones ajenas a la verdad y se construya un andamiaje para desprestigiarme, eso me afecta en lo personal, en lo familiar y eso no tiene razón de ser", agregó.

Finalmente, dijo que, si la defensa del senador Uribe quiere ir a instancias internacionales, lo puede hacer porque es su derecho.

"Yo no soy quien para decir que no ni hay normas que les prohíban eso, yo entiendo que no es fácil ser un perseguido penalmente y sobretodo cuando se goza de un prestigio y de una redibilidad", señaló.