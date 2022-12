Queda libre profesora detenida en operativo que trajo a la libertad a Melissa Martínez

El abogado defensor de Ana Luz aseguró que su captura se presentó en flagrancia, cuando agentes de la Policía llegaron hasta su vivienda en Santa Marta con una orden de captura en contra de Ricardo Barreto, implicado en el secuestro de Melissa Martínez.



Pero al momento del allanamiento, las autoridades encontraron al interior de la vivienda de la mujer un bolso con más de seis kilos de cocaína, por lo que fue capturada por el delito de tráfico de estupefacientes, pero según la versión de Ana Luz Santander, la droga pertenecía a un hombre que le dio posada por solicitud de su pareja y quien, al parecer, estaría vinculado con el rapto de la sobrina nieta de Gabriel García Márquez.

Vea también: J uez legaliza captura de 14 presuntos implicados en secuestro de Melissa Martínez



“Creo que me pasó por ser muy confiada y por querer siempre ayudar a la gente di posada por solicitud de mi pareja a una persona que nunca pensé que llegaría a meterme en semejante problema”, aseguró la mujer que hoy recupera su libertad.



Según el abogado Vladimir Jiménez, la Fiscalía no imputó cargos a su defendida porque “se ha demostrado que no tienen ningún tipo de vinculación con relación al secuestro agravado que se le indaga a las demás personas que fueron capturadas”.



Ana Luz es profesora de la institución educativa Macondo, ubicado en zona bananera, Magdalena y asegura que ahora no cuenta con los recursos necesarios para regresar a su lugar de residencia, luego de que fuera trasladada en vuelo de la Policía desde Santa Marta hasta Bogotá.

