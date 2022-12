Quema de pólvora en el Valle de Aburrá: ¿se adelantó la alborada?

Antes de la media noche de este miércoles la pólvora comenzó a estallar en buena parte del Valle de Aburrá y con las luces y el humo el ambiente se tornaba como si se hubiera adelantado la ya conocida ‘alborada’ del primero de diciembre o como si se tratara del fin de año con la quema de los tradicionales muñecos de ‘año viejo’.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Para la ciudadanía fue “algo impresionante porque era demasiada pólvora y pues no había ganado nada importante ningún equipo de fútbol y tampoco era fecha de la alborada todavía”, dijo Patricia Metaute, habitante del municipio de Bello.

Sin embargo, se habría tratado de la celebración de los 22 años de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, la más reconocida y la que sigue en todo el país y y por el mundo al equipo de fútbol paisa.

Por eso la pólvora retumbó a las 22 horas, por los 22 años, según dicen hinchas del equipo en redes sociales.

Le puede interesar: Sin empezar diciembre, ya han incautado 213 kilos de pólvora en el Valle de Aburrá

Precisamente, en los perfiles de Instagram de varios hincas quedaron registrados en videos algunos de los sitios, barrios y municipios donde lanzaron chorrillos y quemaron papeletas. Una de las zonas emblemáticas de la ciudad donde hicieron presencia fue el Puente de la 4 sur en El Poblado.

Ante esto la Policía aseguró que por ahora no tiene denuncias ciudadanas sobre esta quema de pólvora y las autoridades de salud confirmaron que no hay personas lesionadas.

Publicidad