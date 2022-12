¿Quién es alias ‘Fabián Ramírez’, nuevo miembro de la mesa en La Habana?

El guerrillero José Benito Cabrera, alias 'Fabián Ramírez', jefe del Bloque Sur de las Farc, se incorporará a las negociaciones de paz de esa guerrilla con el Gobierno colombiano en Cuba , según informaron medios locales.

Alias 'Fabián Ramírez' salió de las selvas del sur de Colombia vía Brasil, con autorización del Gobierno colombiano, y debe llegar hoy mismo a La Habana, según Caracol Radio, versión que también recogen otros medios.

El Bloque Sur es una de las estructuras más fuertes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las más relacionadas con el narcotráfico, tema que se discute actualmente en los diálogos en La Habana como parte del punto sobre drogas y cultivos ilícitos.

Además de ser uno de los jefes guerrilleros que más vínculos tiene con el narcotráfico, según las autoridades, alias ‘Fabián Ramírez’ está acusado de numerosos delitos, entre ellos haber liderado varias tomas a poblaciones de los Llanos Orientales de Colombia que se cobraron la vida de numerosos policías y militares.

El jefe guerrillero tiene desde noviembre de 2007 una circular roja de la Interpol, al igual que 32 órdenes de captura y dos sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada, terrorismo, rebelión, secuestro y homicidio agravado, entre otros.

A 'Fabián Ramírez' también se le recuerda porque fue uno de los participantes en los fallidos diálogos de paz que la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) mantuvo con las FARC en una zona desmilitarizada del sur del país.

En entrevista con Noticias Caracol, el 31 de julio de 2012, ‘Fabián Ramírez’ aseguró que el grupo terrorista está interesado en acabar la guerra que ha desangrado al país durante casi 50 años.

"Pero aquí debemos acabar esta guerra llegando a un acuerdo Gobierno-guerrilla, sin odio, sin ventajas, cediendo, mirando quién tiene la razón de fondo. Aquí no es lo que se empecine a decir (uno), no es que digan: ‘entreguen las armas y dejen de atacar puestos y la fuerza pública'. No, eso no es así. Aquí, para acabar la guerra, hay que acabar las causas que la originaron", sostuvo.

El guerrillero afirmó que hay intereses económicos y políticos de por medio muy poderosos que buscan impedir que se llegue a un acuerdo de paz.

"La clase política de este país no quiere. Los soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango saben que no tenemos que enfrentarnos más, ellos lo saben y lo quieren hacer, pero sus altos jefes, sus superiores no lo permiten porque se les acaba el negocio, se les acaba la plata para ellos", afirmó.

‘Fabián Ramírez’ que las Farc “todos los días está recogiendo información sobre los movimientos que tiene el Ejército, sobre las diferentes operaciones que va a realizar. Nuestra gente pudo conocer que se iba a realizar esa noche un bombardeo".

Finalmente, se refirió a la muerte de líderes históricos de las FARC, como alias 'Manuel Marulanda Vélez', 'Raúl Reyes' y alias 'Alfonso Cano'. Al respecto, aseguró: "Muere uno, queda el otro; muere el otro y sigue el otro, y así sucesivamente. Duele, pero la vida es así, tenemos que morir".

Con Efe y Noticias Caracol.