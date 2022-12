¿Quién está detrás del robo de pelo a mujeres en Bogotá?

La Policía negó que la existencia de una banda en la capital del país dedicada a robar pelo, según informó el coronel Aurelio Ordóñez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Tenemos conocimiento de tres eventos, pero que hay que indicar que el último caso el cabello no fue cortado totalmente”, dijo.

Agregó que si bien no se trata de un cartel dedicado a ese tema, no se descartan hipótesis en el caso, aunque insistió en que al parecer se trata de casos aislados.

“No hay similitud ni características ni modos operandi entre los casos. Esa es la información que tenemos”.

El pasado 18 de marzo, una mujer de 22 años, que trabaja en un call center en Bogotá denunció que dos mujeres la abordaron y para robarle el pelo.

La joven aseguró que el hecho se presentó en momentos en que llegaba a su casa, ubicada en el sector de La Igualdad, localidad de Kennedy.

Según afirma, dos mujeres con cuchillo y tijeras en mano la intimidaron para que se dejara cortar el cabello.

“Salí del trabajo a mi casa y antes de llegar se bajan dos señoras de un carro blanco con vidrios polarizados, una de ellas morena, de pelo rojo, me arrincona y me dice no grite y la otra mientras tanto me cortó el pelo”, dijo la víctima a BLU Radio.

El segundo caso ocurrió en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Alcalá, cuando una joven de 23 años fue abordada, también por dos mujeres en un vehículo blanco, la amenazaron con cuchillos y le cortaron el cabello.

“En el momento, cuando yo empecé a gritar, no había nadie, estaba solo. Cuando pasaron los minutos aparecieron personas y nadie podía creer que me hubieran robado el cabello”, dijo la segunda víctima de robo de pelo en Bogotá.

La Policía Metropolitana adelanta las labores para poder identificar a las dos mujeres que están agrediendo a jóvenes en Bogotá para vender su cabello.