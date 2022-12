¿Quiere terminar la relación con su pareja? 5 razones para hacerlo por WhatsApp

El diario El Mundo publicó cinco de las principales razones para acabar la relación con su pareja a través del servicio de mensajería WhatsApp.



“El gesto puede parecer descortés, cobarde o despiadado, pero, nos guste o no, es el ritmo que marcan las nuevas tecnologías y a fin de cuentas quizás sea la manera más sensata y menos dolorosa de comunicar a otro que el amor llegó a su fin”, dice el medio.



Citando al psicólogo Fernando Azor, explican que entre más distancia física exista entre quien va a terminar la relación y el afectado, hay menos tensión entre los dos.



Estos son los cinco argumentos que, según la nota del diario El Mundo, explican por qué es mejor terminar una relación a través de una aplicación de chat:



-Un mensaje de WhatsApp es inmediato. Evita dilaciones inútiles que llevarían a la otra persona a seguir tomando decisiones conjuntas.



-Favorece el autocontrol. Permite guardar las formas y supone un ejercicio de contención. No poder reaccionar cara a cara sofoca las ganas de irrumpir con escándalo y confusión.



-Desecha falsos motivos. Si no existen razones para continuar, quizás tampoco las hay para profundizar en ese desamor o indagar en los motivos. Simplemente, y más en relaciones superficiales, será suficiente con informar.



-Evita consumir recursos que se pueden transferir para hacer una adecuada valoración de nosotros mismos, de nuestras capacidades y de las oportunidades fuera de la pareja.



-Ayuda a tomar distancia permitiendo que el duelo sea más rápido. No quedará el recuerdo de una despedida melodramática.