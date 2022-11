Radican proyecto de doble instancia para pérdida de investidura de congresistas

La propuesta que radicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la Secretaría General de la Cámara de Representantes consiste en que cada caso vaya primero a la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuyo fallo podría ser apelado y luego pasaría a la Sala Plena del Consejo de Estado, donde se determinaría finalmente la muerte política del congresista.



"No se trata de una actitud de beneficio frente al Congreso, es la dignificación del Congreso porque realmente resultaba paradójico que quienes hacen las leyes estuvieran fuera del campo de protección de la ley", aseguró el jefe de la cartera de Justicia.



Otra de las modificaciones al actual proceso, que incluye el proyecto, tiene que ver con el término de caducidad, pues la iniciativa fija en cinco años el término para interponer la acción.



Respecto a los procesos que ya iniciaron, el ministro indicó que el proyecto establece que si aún no se ha realizado la audiencia pública que rige el actual procedimiento, el expediente debe ser remitido a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que cumpla las dos instancias. De lo contrario, deberá concluir en única instancia.



Finalmente, Botero celebró la inclusión de Colombia en el Comité de Gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).