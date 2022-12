Radican proyectos para regular servicio de taxis de lujo y cirugías en garajes

carros de lujo y puedan competir con servicios especiales como Uber. Además, crea el fondo para protección de los taxistas con el que habrá una mayor capacitación a los conductores y por lo tanto un mejor servicio para los usuarios.

"Van a seguir existiendo los taxis amarillos como los conocen hoy todos los colombianos, con las mismas tarifas. Se permite que se reemplace, sin aumentar el parque automotor, un servicio de lujo que obviamente tendrá unas tarifas más altas y que será cada alcaldía la que reglamente esa tarifa", señaló.

Al mismo tiempo el senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, radicó un proyecto que busca parar con los centros estéticos de garaje por el que una persona muere al mes al realizarse alguna cirugía plástica.

"Toda persona no idónea que adelante un proceso de cirugía plástica y estética va a tener cárcel, pero además toda institución de salud donde se adelanten cirugías plásticas y estéticas por personal no idóneo no solamente van a tener cárcel sino que van a ser sancionados en término pecuniarios", señaló.

Con este nuevo proyecto se busca que los únicos que realicen los procedimientos sean médicos especializados en cirugía plástica o estética quienes serán integrados en un registro único de acceso a los ciudadanos.