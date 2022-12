Radicarán artículo para elevar a categoría especial acuerdo final con las Farc

Tras la reunión del presidente Juan Manuel Santos con los partidos de la Unidad por la Paz se concluyó, entre varios temas, que se incluirá un texto en el Acto Legislativo para la Paz sobre los acuerdos de La Habana, sin embargo, precisaron que no habrá jurisdicción especial hasta que las Farc no entreguen hasta la última arma.

El representante a la Cámara, Hernán Penagos manifestó que se incorporara un artículo transitorio donde se eleve a categoría de acuerdo especial lo que se firme con las FARC en La Habana, al mismo tiempo de la ponencia completa del Acto Legislativo para la paz que entra a su séptimo debate en el Congreso.

“Este martes será radicado el artículo transitorio en el que se eleva categoría especial el acuerdo final de paz con las Farc, y debe quedar claro que no se está firmando, no sé, ningún cheque en blanco porque la inclusión del texto firmado con la guerrilla como Acuerdo Especial no tendrá efectos en el tiempo hasta tanto sea refrendado por todos los colombianos”, aclaró el legislador, ponente del texto.

Penagos, ponente del acto legislativo para la paz, señaló que será el Congreso el que apruebe todo lo que se firme en La Habana.

Según lo manifestado por el Gobierno Nacional luego del encuentro, una vez se concreten los acuerdos de La Habana vendrá la etapa de refrendación popular de estos por parte de los colombianos y posteriormente el Congreso de la República analizará, tramitará y aprobará los textos finales de lo que se firme entre el Gobierno y las Farc en Cuba.