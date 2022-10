Rafael Correa denuncia “manipulación con fines electorales” en caso Odebrecht

El presidente Correa denunció que ha existido manipulación con fines electorales y reveló que, tras el encuentro con Santos, se conoció que Colombia no tiene la lista de todos los implicados en el escándalo.

"Aquí por ejemplo el domingo tenemos elecciones presidenciales y legislativas. Tenemos toda una campaña sucia de crear y generar suspicacias. Por ejemplo en el caso de Odebrecht resulta que Colombia y Perú ya tienen la lista completa y nosotros estamos ocultando algo. Me acaba de decir Juan Manuel que no tienen esa lista completa que básicamente un ex viceministro está delatando a involucrados", señaló.

Correa señaló que este quinto gabinete bilateral entre ambos países permite "tener información de primera mano y poder enfrentar esta distorsión y manipulación".

"Aquí, como en Colombia, luchamos acérrimamente contra la corrupción. Eso no significa que no exista ningún funcionario deshonesto. Lo que estamos ratificando es que hay tolerancia cero hacia la corrupción”, concluyó.