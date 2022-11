Rama Judicial se acoge al paro nacional

Serán varios los sindicatos de la rama judicial que se unirán a la jornada de Paro Nacional estatal convocado para el próximo martes 16 de mayo. Denuncian negligencia del Gobierno en temas como la nivelación salarial y la ampliación de la planta de personal. Además, piden la reactivación de la 'Mesa Estatal', ya que de lo contrario, se irían a paro definido el próximo mes de junio. Fredy Machado, presidente de Asonal.



"Definir una hoja de ruta para movilizar a los trabajadores judiciales, que comienza con el apoyo al Paro Nacional Estatal convocado por la centrales obreras para el martes, 16 de mayo de 2017, en el marco de un proceso de unidad sindical y como preparativo de la hora cero, en caso que el gobierno nacional, el Consejo superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación no atiendan satisfactoriamente las peticiones de los operadores judiciales" afirmó.



Por otra parte señalaron que a pesar de no tener servicio al público ese día, los jueces de ejecución de penas continuarán con su labor. Además, los sindicatos de Medicina Legal también se unirán a esta jornada.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Hacienda aseguró que los recursos para el aumento salarial de los empleados públicos en el país está listo, pero que no se ha podido concretar por cuenta de los sindicatos.



-La Rama Judicial anunció que se unirán a la jornada de Paro Nacional Estatal y aseguraron que si el Gobierno continúa incumplimiento con sus acuerdos, se irán a paro indefinido el mes de junio.



-En Chocó continúan en paro; la comisión que esperaban del Gobierno Nacional no llegó. El comercio atenderá desde el viernes hasta el domingo y las manifestaciones se retomarán el lunes.



-En un nuevo ataque contra la fuerza pública, una patrulla de la Policía recibió varios impactos de fusil al ser interceptada en una vía del municipio de Betania, en Antioquia.



-Los gobernadores del país pidieron reunión urgente al presidente Santos para rechazar la centralización de los recursos de regalías para el posconflicto.



-El departamento de justicia de Estados Unidos acusó al ministro del interior de Venezuela de proteger el envío de cientos de kilos de cocaína a México, Centroamérica y Estados Unidos.



-El viernes vence el plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial para quienes se acogieron a este beneficio en Bogotá.



-Con una inversión de más de 1.400 millones de pesos, la Gobernación de Cundinamarca anunció nueva dotación de vehículos para procesos de investigación criminal y judicialización del departamento.

