Reacción del Congreso a nuevas revelaciones de caso Odebrecht que salpican al fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sigue en el ojo del huracán por cuenta de las revelaciones, esta vez hechas por el diario El Espectador, que lo salpican dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Publicidad

Pese a que el funcionario ha salido a explicar sus actuaciones e insiste en que no estaba comprobada la comisión de delitos en la información que hace tres años le entregó el fallecido controller del consorcio Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, varios sectores políticos insisten en que Martínez debería apartarse del cargo ante la gravedad de los hechos.

Vea también: Revelan audio en el que Néstor H. Martínez habló de delitos en Ruta del Sol

Publicidad

“Con estas nuevas pruebas de mentiras graves del fiscal, porque él mismo describe como 10 delitos que se estaban cometiendo y que él ocultó y no hizo nada, tiene que salir de ese cargo. Esto es una vergüenza mundial. Ya The Economist, The Washington Post, la prensa internacional ya cayó con esto, descalificándolo, entonces tendría que renunciar”, dijo Robledo.

Publicidad

El congresista también cuestionó lo dicho sobre este tema por el presidente Iván Duque en su entrevista de este viernes con Mañanas Blu, de Blu Radio.

“Hoy sale el presidente de la República, el doctor Iván Duque, a defenderlo; esto es absolutamente inaceptable. Y sale a defenderlo porque el doctor Iván Duque está tocado en dos asuntos graves en este caso de Odebrecht. Ahí está Martínez por una simple razón: los grandes poderes de Colombia, empezando por el presidente de la República, lo están apuntalando”, señaló el senador de la oposición.

Publicidad

Robledo también cuestionó la idoneidad de la controvertida Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para llegar a la verdad de estos hechos como juez competente para investigar al fiscal y anunció un debate de control político.

Publicidad

La vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, quien pertenece a la bancada de Alianza Verde, planteó la necesidad de conformar una misión internacional que se encargue de investigar casos de corrupción como este, dando garantías para llegar a la verdad.

“En Colombia necesitamos una misión internacional de justicia, como la que dirige Iván Velásquez en Guatemala, para investigar y llevar hasta las últimas consecuencias estos actos criminales de corrupción de cuello blanco”, expresó Lozano.

Publicidad

Por su parte, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, hizo un llamado a no especular y esperar a que avancen las investigaciones.

Publicidad

“Lo mejor para la transparencia del proceso y la tranquilidad del país es que el fiscal finalmente dé un paso al costado y se busque la forma para elegir un fiscal ad hoc que se encargue de las investigaciones y dé tranquilidad sobre el esclarecimiento de la verdad en este caso”, indicó.