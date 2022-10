Reacciones políticas tras anuncio de presunto ingreso de dinero a campaña de Santos

Las reacciones, por parte de miebros del sector político, no se hicieron esperar luego de que se diera a conocer que la Fiscalía iniciara un proceso de investigación por presunto ingreso de 1 millón de dólares a campaña del presidente Juan Manuel Santos.

“Esas multinacionales normalmente tratan de penetrar las campañas y no le dan solamente a un espectro biológico, les dan a todos porque les importa asegurar al presidente para el beneficio privado”, dijo el presidente del Partido Conservador Hernán Andrade.

El miembro del Polo Democrático Alexander López, fue uno de los que en su declaración exigió la renuncia del jefe de Estado si esta investigación de la fiscalía se llega a comprobar.

“El presidente Santos no solamente debe dar una explicación concreta al país, ser sincero y franco de si efectivamente recibió dinero de Odebrecht. Yo pienso que debe salir de su cargo porque los presidente no pueden seguir manteniendo un fuero, que no permiten que nada les pase”, indicó.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido de la U Efraín Torres pidió la renuncia del mandatario si la investigación llega a prosperar.

"Aquí la fiscalía es totalmente indispensable para hacer todas las investigaciones necesarias. Que caiga quien tenga que caer, así sea el presidente de la República", afirmó el Congresista.

La senadora de la Alianza Verde Claudia López también reaccionó a la noticia y señaló que "tanto Zuluaga como como Santos deben responder a la justicia junto con sus equipos administrativos. Si se comprobara esto, el uno tiene que renunciar y el otro, que ni sueñe con ser candidato otra vez a la Presidencia de la República".

Publicidad

