Reaprehendidos 38 de 40 menores que se fugaron de centro de reclusión en Bogotá

La coronel Olga Salazar aseguró que ya fueron reaprehendidos 38 de los 40 jóvenes que en horas de la madrugada de este jueves protagonizaron un motín.



Sin embargo, asegura que varios fueron los daños materiales que se ocasionaron y un policía resultó lesionado.



“Lamentablemente el centro (de reclusión) quedó totalmente destruido y es el lugar donde nosotros traemos a los adolescentes que son aprehendidos en flagrancia, es un lugar que tiene una comodidad para ellos, para que estén bien y está bajo supervisión”, contó la coronel Salazar.



Aseguró que ahora tomarán medidas especiales sobre este centro de resocialización de los jóvenes que cometen algunos delitos como hurto agravado y homicidio, entre otros.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales reportó un tremor volcánico esta mañana en el Volcán Nevado del Ruiz. No se descarta que los habitantes de las ciudades cercanas empiecen a registrar una nueva caída de cenizas. La alerta por actividad volcánica se mantiene en el nivel 3.



-Sobre las 10 de la mañana se cumplirá el acto de perdón público que deberá ofrecer Nicolás Gaviria, el joven que protagonizó el bochornoso video donde se ve cómo agrede a algunos policías, con la famosa frase “usted no sabe quién soy yo”. El joven pedirá perdón a los policías que agredió, a la institución y a toda la ciudadanía.



-A la cárcel Modelo de Bogotá fue enviado el hombre que quiso secuestrar a su bebé de cuatro meses de nacida cerca a una estación de TransMilenio en Bogotá.



-La Unicef reporta la muerte de al menos 19 niños en medio de la guerra en Siria. El papa Francisco dijo que lo que está pasando en Siria y en Irak uno de los mayores dramas humanitarios de los últimos decenios.



-El comisario europeo de Inmigración criticó la política del Gobierno húngaro ante la llegada de refugiados, al asegurar que la construcción de muros y la violencia no son la solución. El pronunciamiento se da luego de que las autoridade en Hungría hubieran lanzado agua y gases contra los refugiados concentrados en el campo de Roszke.



-Delegaciones empresariales de Colombia y Tailandia inauguraron en Bangkok una reunión de tres días durante los que tratarán concretar acuerdos comerciales para fortalecer la relación bilateral entre sus respectivos países.



-El Real Madrid confirmó que el galés Gareth Bale sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo. Aunque el equipo blanco no lo específica, se calcula que estará por fuera de las canchas entre dos y cinco semanas.



-Cali está estrenando el mío-cable, que es un sistema de vagones que se desplazan a través de un cable aerosuspendido. Se estima que beneficiará a 20 mil personas diariamente.



-El Bus Colombia emprende su viaje hacia la ciudad de Cúcuta, donde le tomará la temperatura al ambiente de cara a las elecciones de octubre.