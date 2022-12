Reconocida marca deportiva, envuelta en escándalo de la FIFA

En 1996, cuando Nike buscaba entrar pisando fuerte al mundo del fútbol, firmó un contrato de 200 millones de dólares para patrocinar a la selección de Brasil. El contrato estipulaba que Nike debía pagar el dinero directamente a la Federación Brasilera de Fútbol, pero 30 millones se desviaron a un intermediario que pagó sobornos con el dinero, según la acusación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



En la investigación, Nike no aparece mencionada por nombre. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a The Wall Street Journal que se trata de la compañía estadounidense. (Lea también: Jack Warner amenaza con revelar secretos sobre FIFA y Blatter )



Aunque sus ejecutivos no están formalmente acusados, la firma entra entre los nombres de las compañías formalmente acusadas por la basta trama de corrupción en la FIFA.