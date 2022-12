Recorte de ayudas no es exclusivamente para Colombia: embajador en Washington

El nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos, Camilo Reyes, dijo a BLU Radio que la propuesta de recorte de ayudas no es exclusivamente para Colombia.



"Ese no es un recorte que se aplique exclusivamente a Colombia. Es un recorte que se decide como una política americana”, dijo.



Agregó que todavía este proceso tiene mucho trámite por realizar, en el entendido que falta todavía pasar por el Congreso.



Reyes manifestó que una de las prioridades de su gestión será intentar convencer a los congresistas de mantener las ayudas a Colombia.



De otro lado, el embajador se mostró muy contento por el nombramiento por parte del presidente Juan Manuel Santos.



“Es un nombramiento que tiene un significado especial, no solo personal, sino en lo profesional”, puntualizó.



