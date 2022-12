Recuerden que diálogos irán a referendo; están perdiendo credibilidad: Lizcano

El senador del Partido de La U e integrante de la Comisión de Paz, senador Mauricio Lizcano, rechazó la arremetida de las Farc contra la infraestructura petrolera, eléctrica y la fuerza pública, y advirtió que los diálogos de paz están perdiendo mucha credibilidad.

“Recuerden que siempre se ha dicho que esto va a ir a un referendo, si la gente no tiene ninguna credibilidad ni legitimidad, cómo va a votar a favor la paz, además una paz firmada que no tenga el apoyo del pueblo sería un gran error porque no sería sostenible”, dijo el congresista.

“El tema se está recrudeciendo mucho, los diálogos están perdiendo mucha credibilidad en Colombia por tantos atentados y la muerte del coronel Ruiz”, agregó.

Además, advirtió que las Farc no han entendido que con los ataques no se va a llegar a un cese al fuego bilateral sino que solo le están dando un golpe muy fuerte a la credibilidad.

Finalmente, recordó que era predecible que el presidente Juan Manuel Santos continuara en la mesa de diálogos en La Habana, pues “estaba desde el principio con esa convicción profunda de seguir con los diálogos de paz”.