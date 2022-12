Reforma al control fiscal, a un debate de ser aprobada

La Comisión Primera del Senado aprobó en séptimo debate la reforma al régimen de control fiscal, la cual pretende que exista una vigilancia preventiva a la contratación que se realice en el país.

El contralor Carlos Felipe Córdoba destacó la aprobación de la iniciativa y aclaró cómo quedaría el mecanismo de elección de los contralores distritales.

Publicidad

"Queda un control preventivo, no previo, no se coadministrará, no será vinculante. Será excepcional, en cabeza del contralor general. Adicionalmente, otro de los temas que más generaba angustia, por decirlo así, era el de la elección de los contralores territoriales, queda la elección por un concurso de méritos", aseguró el contralor.

Lea también: Avanza reforma de control fiscal en Cámara de Representantes.

También manifestó que es necesario fortalecer el presupuesto de la entidad para contratar el personal que se requiere en el órgano de control fiscal. Los recursos pasarían de 500.000 millones a cerca de 800.000 millones de pesos.

"Hoy no tenemos un solo auditor médico en la Contraloría General de la República", añadió.

Publicidad

Al proyecto ahora le queda un debate en la plenaria del Senado.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad