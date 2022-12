Reforma de equilibrio de poderes no se va a echar para atrás: Santos

El presidente Juan Manuel Santos manifestó que la reforma de equilibrio de poderes que es estudiada y debatida en su séptimo debate en el Congreso “no se va echar para atrás”. (Lea también: De ser aprobada, fiscal demandaría Reforma de Equilibrio de Poderes )

Santos también le salió al paso al anuncio del fiscal Eduardo Montealegre de demandar el proyecto e insistir en una Constituyente.

El mandatario fue claro en asegurar que el proyecto no se va a echar para atrás pese a que reconoció que no se trata de una gran reforma. Dijo que espera que no haya confrontación entre los poderes legislativo y judicial e insistió en que el gobierno está abierto al diálogo y a la discusión. (Lea también: No se ha planteado una Constituyente para refrendar diálogos: Néstor H. Martínez )

"No hace bien que haya confrontación con los órganos de control. Ni con la Procuraduría ni con la Fiscalía. Si tienen observaciones sobre cualquier tema, que las pongan sobre la mesa en forma respetuosa, en forma constructiva. Tienen todo el derecho a opinar sobre los temas que les conciernen", dijo el jefe de Estado.

Santos reiteró la orden de mediación a los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Justicia, Yesid Reyes y de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez con las Cortes y el Congreso en torno a las observaciones que se tengan sobre la reforma al equilibrio de poderes aprobada en 6 de 8 debates.