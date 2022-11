Reforma pensional se presentará a final del año o comienzos del otro: Duque

Durante la instalación del encuentro anual Business Future of the Americas en Barranquilla, el presidente, Iván Duque, aseguró que una de las prioridades del Gobierno en materia de reformas, es presentar a finales de este año la gran ley que reforme el sistema de pensiones, con el objetivo de aumentar el número de colombianos que cotizan y eventualmente se pensionan.

“La reforma pensional es fundamental para el país y nosotros hemos dicho, como Gobierno, que la presentaremos o a final del año o a comienzos del año entrante, después de un gran proceso de concertación”, dijo.

El primer mandatario aclaró que, con esta reforma pensional, no se buscará aumentar la edad de jubilación.

“La base de la reforma pensional es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe en un país de 22 millones de personas ocupadas donde solo cotizan 8 millones”, señaló.

El presidente se refirió también a la distribución equitativa de los subsidios en el país, para que los recursos lleguen a los colombianos que más lo necesitan y no en la población con mayores recursos.

“Lo otro es el sistema de subsidios, donde por supuesto se tendrán que hacer los cortes para que nadie se vea afectado, pero decir con claridad que la mayor cantidad de subsidios se están quedando en la población más rica y se necesita, también, que haya mucha más equidad para que los subsidios vayan a los que verdaderamente lo necesitan”, indicó.