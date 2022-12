Refrendación no puede hacerse antes de firmar acuerdos: Alejo Vargas

En diálogo con Blu Radio, el profesor de la Universidad Nacional Alejo Vargas, aseguró que la refrendación de los acuerdos aún no está definida por las partes, es decir Gobierno y Farc, y manifestó que aún faltan temas importantes como para pensar en refrendar los acuerdos este año.



"Yo creo que eso significaría que todo el proceso de acuerdos terminará algo así como en junio, julio para que hubieran los tiempos y eso no me parece porque están pendientes varios temas que son muy importantes y me parece que lo que es razonable es esperar que a fin de año se firmen los acuerdos finales", puntualizó Vargas.



El profesor Vargas manifestó que el mecanismo de refrendación debe ser definido por ambas partes y que no se puede suponer que las negociaciones son de sólo una parte.