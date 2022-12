Regresó al país Víctor Pacheco, hombre clave en caso de corrupción en la Corte

El abogado Víctor Pacheco, quien denunció que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt, le pidió 500 millones de pesos para favorecer en un fallo de tutela a Fidupetrol, empresa que representaba, regresó al país en medio del misterio por su reciente viaje.



Una fuente cercana al abogado Pacheco le confirmó a Blu Radio que habría llegado en la noche del domingo y este lunes salió temprano sin conocer su paradero.



El pasado 11 de marzo Blu Radio confirmó que Pacheco salió del país rumbo a Panamá, en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines que partió desde Barranquilla.



Según informó la fuente, Víctor Pacheco tiene prevista una diligencia judicial en Cartagena.



En entrevista al corresponsal del Canal Cable Noticias en Barranquilla Mauricio Estrada, el abogado Víctor Pacheco quien retornó al país en las últimas horas afirma que está haciendo su vida normal porque no le debe ni le teme a la justicia.

No quiso entregar detalles del proceso por el escándalo que involucra a viarios magistrados de la Corte y agregó que en el momento en que la justicia requiera de su presencia él no se hará esperar para atender y colaborar con las autoridades.

Víctor Pacheco dijo que ha preferido mantenerse al margen de todo lo que se ha dicho sobre el caso : “He querido no escuchar nada para no saber que dicen, no sé si hay mentiras, verdades o malas interpretaciones” .

El abogado barranquillero afirmo que llego a la ciudad ayer al medio día proveniente de Chile donde se encontraba desde el miércoles pasado atendiendo unos asuntos profesionales.



Según Víctor Pacheco, Pretelt le pidió 500 millones de pesos para que la Corte Constitucional fallara una acción de tutela a favor de la fiduciaria Fidupetrol que él representaba.



Pacheco contó la historia al magistrado Luis Ernesto Vargas, quien a su vez se la relató a otro magistrado, Mauricio González, que fue quien denunció los hechos.



Pretelt ha señalado que no tuvo nada qué ver con el trámite de la tutela en la Corte Constitucional y que incluso votó en contra de "las pretensiones del accionante (Fidupetrol)" en octubre del año pasado.



Con la acción de tutela en cuestión, Fidupetrol buscaba tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le había condenado a pagar más de 22.500 millones de pesos por malos manejos de regalías petroleras del departamento de Casanare.



La denuncia ha sacado a la luz irregularidades en los trámites de tutelas presentadas al máximo tribunal constitucional del país, así como las relaciones cercanas de magistrados con abogados que tienen pleitos pendientes en la Corte.



Con EFE