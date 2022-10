Reguetonero Nicky Jam aclara cómo consiguió polémico vehículo que usó en video

El puertorriqueño radicado en Medellín, Nicky Jam, se está viendo envuelto en una polémica por el vehículo deportivo que utilizó en el video de su canción ‘Travesuras’, pues al parecer sería de propiedad de un narcotraficante.

A continuación el video en el que aparece el automóvil

Según el general Jorge Rodríguez, director de la Dijin, Víctor Alonso Mosquera alias ‘Palomo’, capturado en España, se movilizó en un Lamborghini Gallardo que sería de su propiedad. ( Lea también: Detenido en España alias 'Palomo', pez gordo del Clan Úsaga )

“Ese caso en particular del vehículo es parte de un gran portuario y además de una gran cantidad de propiedades tanto muebles e inmuebles. Además de títulos valores que tiene no solamente en Europa sino también en Colombia”, señaló el general.

Por su parte, el reguetonero aclaró a Blu Radio cómo consiguió este vehículo.

“Vi a una chica manejando el carro, me tomé el atrevimiento de pegármele en el peaje y decirle que el carro me encantaba, que si podía salir en un video mío, ella me dijo que de casualidad tenía una compañía de alquiler de carros. Me dio el número de teléfono, a los tres días la contactamos, hicimos el video y cobró 5 millones de pesos por el alquiler del carro”, aseguró Nicky Jam.

El carro se encuentra en Medellín y aún no ha sido confiscado. La mujer que asegura ser la propietaria del vehículo, quien pidió que su nombre no fuera divulgado, negó que haya comprado el lujoso automóvil a alias ‘Palomo’.