Relaciones con el régimen de los Castro no deberían ser revisadas: Bush y Rubio

El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció que su Gobierno y el de Cuba restablecerán el próximo 20 de julio sus relaciones diplomáticas y abrirán embajadas en las respectivas capitales, al tiempo que instó al Congreso a levantar cuanto antes el embargo económico a la isla (Lea también: Raúl Castro confirma que restablecerá relaciones diplomáticas con EE.UU. ).



El anuncio de Obama supone la culminación de más de seis meses de negociaciones para restablecer los lazos diplomáticos, rotos en 1961, dentro del proceso de normalización de relaciones anunciado el pasado 17 de diciembre por el mandatario estadounidense y su homólogo cubano, Raúl Castro.



Sus palabras no parecieron convencer a los líderes republicanos en el Congreso ni a los aspirantes a ocupar la candidatura de ese partido conservador en las elecciones presidenciales de 2016, como Jeb Bush o Marco Rubio, que rechazaron el acuerdo con Cuba.



"Las relaciones con el régimen de los Castro no deberían ser revisadas, y mucho menos normalizadas, hasta que los cubanos disfruten de la libertad, y ni un segundo antes", dijo el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano John Boehner (Lea también: EE.UU. y Cuba anuncian este miércoles un acuerdo para abrir sus embajadas ).



Pese a todo, Obama ya está conversando con Kerry sobre el nombramiento de un futuro embajador de EE.UU. en La Habana, y se espera que el actual jefe de la Sección de Intereses en la isla, Jeffrey DeLaurentis, ejerza como encargado de negocios de la embajada de manera interina a partir del 20 de julio.



El acuerdo anunciado hoy satisface las exigencias de EE.UU. en cuanto al acceso de los ciudadanos cubanos a la futura embajada, "los viajes de los diplomáticos estadounidenses en la isla y los niveles de personal" de la legación, según aseguró una alta funcionaria del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.



Los diplomáticos estadounidenses en La Habana "tendrán mucha más libertad y flexibilidad para viajar por la isla que ahora" y podrán tener conversaciones con cubanos a los que hasta ahora no tenían acceso, como los que se encuentran en el interior de la isla (Lea también: Obama nombró a Roberta Jacobson como embajadora en México ).



"Queremos hablar con cuantos cubanos sea posible de los 11 millones que hay en la isla", dijo a los periodistas la funcionaria.



Además, los ciudadanos cubanos podrán acceder a la futura embajada "sin miedo y sin una presencia de seguridad excesiva", y podrán conectarse a Internet en la nueva misión, aseguró.



Obama reconoció hoy que "nadie espera que Cuba se transforme de la noche a la mañana", y Estados Unidos seguirá dejando claras sus "serias diferencias" en torno a asuntos como la "libertad de expresión y asamblea" (Lea también: Disidencia cubana dice que decisión de EE.UU. busca congraciar a los Castro ).



"Hace un año, habría parecido imposible que EE.UU. pudiera izar de nuevo nuestra bandera ante una embajada en La Habana. Este es el rostro del cambio", concluyó Obama.



EFE