¿Religión o amor? Policía y familiares reconstruyen desaparición de Erika Tamayo

de una iglesia en Bogotá. Ella dice que quiere ser religiosa, la Policía siembra la duda.

Ramiro Riveros, comandante de la policía ciudadana de Antioquia, afirmó que Erika Daniela, al no encontrar apoyo en sus padres, viaja con el seminarista Róbinson Rodríguez el 23 de junio de forma voluntaria a la comunidad Siervos de María del Corazón de Jesús, en el municipio de Jericó.

Cuenta el uniformado que la duda está en los $4 millones que se perdieron de la iglesia de Fontibón, en Bogotá, a la que asistían Tamayo y Rodríguez. “Es posible que hayan utilizado ese dinero para llegar a Jericó”, revela Riveros.

Sin embargo, Nini Johana González, hermanastra de Erika Tamayo, quien llevó el caso de desaparición hasta los medios de comunicación, manifestó que no sabe si Rodríguez es el novio, pues nunca supo de relación alguna. “Había una cercanía por la Iglesia, no sabemos nada más. No creo que haya huido por amor”, comentó.

González aseguró que su hermanastra no ha recibido amenazas por su trabajo como líder de los derechos de las mujeres en una ONG.

Erika Daniela Tamayo, a quien sus familiares reportaron como desaparecida desde el 20 de junio en Fontibón, al occidente de Bogotá, salió en la mañana del jueves de su casa, en pijama y nunca regresó, contó Nini Johana González, hermanastra.

La joven defensora de los derechos de la mujer pertenece a la ONG Fundhefem de la cual su fundadora, Angélica Bello, fue encontrada sin vida el pasado 16 de febrero en el municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar.

La Fiscalía determina su estado de salud y si podría estar en estado de embarazo.

