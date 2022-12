Renegociación de acuerdos y reforma tributaria, un coctel explosivo: Asobancaria

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que durante la reunión que tuvieron con los promotores del NO y representantes del Gobierno, solicitaron que en esta nueva mesa de renegociación de los acuerdos logrados con las Farc, no se mezcle el tema de paz con la reforma tributaria.



Para Castro, el mezclar los dos temas puede resultar contrario a los intereses de esta nueva mesa que busca destrabar el acuerdo con las Farc.



“Esperamos que la reforma tributaria no se vuelva tema de discusión de la mesa de renegociación de los acuerdos de La Habana, es un tema que no debe contaminar esta mesa, es un coctel explosivo, debemos poder separar las dos discusiones”, indicó Castro.



Así mismo, señaló que espera conocer este miércoles el texto de la reforma tributaria que sería presentada por el Ministerio de Hacienda este miércoles 12 de octubre.



Escuche en este audio más información sobre:



-A través de una carta el expresidente Andrés Pastrana se quejó de la actitud de los delegados del Gobierno para construir una nueva propuesta de paz.



-El Centro Democrático propondrá que se mantenga el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales de concentración mientras se ajusta el acuerdo de paz.



-La OEA pidió que se respete el resultado del plebiscito por la paz y reclamó un diálogo nacional para sacar el proceso adelante.



-Ya están en Bogotá las caravanas de buses que movilizaron a miles de indígenas que hoy marcharán para pedir un acuerdo de paz.



-La iglesia católica en Cali celebró el inicio de negociaciones con el ELN, pero confía en que haya más liberaciones de secuestrados por parte de ese grupo armado.



-Colombia quiere consolidarse entre los mejores de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y para eso debe vencer a Uruguay este martes en Barranquilla.



-Las esposas de 600 militares presos alistan un plantón en Bogotá reclamando que se ponga en marcha el acuerdo de paz tal y como se firmó el pasado 26 de septiembre.



-Se presentan bloqueos por parte de extrabajadores de las empresas operadoras del SITP, Egobus y Coobus, quienes denunciaron incumplimientos en los pagos.