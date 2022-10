Renuncian cinco altos directivos de Twitter en medio de momentos difíciles

La red social anunció el domingo en la noche la partida de cuatro vicepresidentes y del responsable de las aplicaciones de vídeo, que se fue a Google.



"Me entristece anunciar que Alex Roetter, Skip Schipper, Katie Stanton y Kevin Weil optaron por abandonar la compañía", dijo Dorsey, en un mensaje en su cuenta personal de la red.



Con la salida de esos vicepresidentes, Twitter pierde a cuatro de los nueve integrantes del equipo ejecutivo de la empresa.



Varios medios estadounidenses habían anticipado el domingo la salida de esos ejecutivos y algunos habían dicho que habían sido despedidos. (Lea también: Twitter anuncia medidas para frenar contenidos "abusivos" y "odiosos" ).



Alex Roetter y Kevin Weil, los vicepresidentes a cargo de la ingeniería y los productos, respectivamente, estaban en la compañía desde hacía cinco años, al igual que Katie Stanton, encargada de los medios de comunicación. Brian "Skip" Schipper era por su parte responsable de recursos humanos.



"Estaré siempre agradecido de @aroetter, @katies, @skipschipper y @kevinweil por todo lo que dieron en Twitter. ¡Ellos son absolutamente increíbles!", escribió Dorsey en su cuenta de Twitter, agregando que estaba "triste" por esas salidas.



En una extensa declaración, Dorsey comentó lo que calificó como "rumores de prensa inexactos" sobre la reorganización interna, afirmando que los ejecutivos salientes "han escogido dejar la compañía".



"Los cuatro tomarán un descanso bien merecido. Estoy personalmente agradecido de cada uno de ellos por todo lo que contribuyeron a Twitter y a nuestros propósitos en el mundo", añadió Dorsey. "¡Ellos son gente fenomenal!"



Agregó que el jefe de operaciones de Twitter, Adam Bain, "asumirá responsabilidades adicionales" como parte de la reestructuración, así como el jefe de tecnología, Adam Messinger.



The Wall Street Journal dijo que Twitter planeaba integrar a dos nuevos miembros del consejo de administración de la empresa la próxima semana, y al menos uno de ellos sería un ejecutivo de alto perfil de la industria de los medios.



Según el periódico, el año pasado Dorsey puso como condición para volver a dirigir la empresa el reemplazo del conjunto del consejo de administración, integrado también por Evan Williams, cofundador de la empresa y uno de los accionistas individuales más importantes de Twitter.



Twitter declinó responder los pedidos de comentarios de la AFP.



Dorsey volvió a la presidencia del grupo con el objetivo de darle un segundo impulso.



Los inversores están preocupados por las perspectivas de crecimiento de Twitter, cuya cotización en la bolsa ha bajado mucho en las últimas semanas. El número de usuarios de Twitter ha aumentado muy lentamente en los últimos trimestres.



A finales de septiembre Twitter reivindicaba 320 millones de usuarios en todo el mundo, sólo cuatro millones más que tres meses antes.



Dorsey actualmente dirige dos empresas, Twitter y la firma de pagos por teléfonos móviles Square, dos compañías valoradas en miles de millones de dólares que luchan por ganar rentabilidad.



Twitter debe informar sus resultados financieros del cuatro trimestre de 2015 el 10 de febrero.



De forma separada, Jason Toff, que dirigía en Twitter el equipo de la aplicación de vídeo Vine, anunció el domingo que dejaba la compañía para irse a Google.



"¡Actualización personal! Me voy a unir a Google para trabajar en RV (realidad virtual). Hay mucho potencial allá", dijo Toff, quien también era el director de productos de Twitter.



"Mi decisión de dejar Vine fue difícil. Quiero al equipo, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y sé que habrá cosas increíbles para ellos más adelante", escribió Toff en un tuit'.