Renunciar sería dar gusto a quienes piden mi cabeza: almirante Echandía

El almirante Álvaro Echandía, director Nacional de Inteligencia, habló en Mañanas BLU sobre las denuncias del exdirector del CTI Julián Quintana por supuestamente haber pagado a funcionarios para infiltrar y manipular la campaña presidencial del Centro Democrático.



Echandía explicó que buscó a Quintana, días antes que este declarara ante la Corte Suprema de Justicia porque “a mi abogado, el doctor Jaime Lombana, le llegaron unos chats en los que decían que se iban a venir con toda en mi contra y que podía ser algo del caso del hacker”.



Agregó que, luego de la advertencia de su abogado, decidió hablar con Quintana “porque era la persona que más conocía el caso y yo no podía poner recursos del Estado a investigar sobre el tema”.



Reveló que, contrario a lo que se “está diciendo”, llamó al exdirector del CTI en horas de la tarde “y no en la noche escondido, y después de esperar, él vino a mi casa como a las 9 de la noche y tuvimos una conversación cordial”.



Sobre las declaraciones de Quintana sobre el ascensor, Echandía dijo que “es muy curioso que salga con ese tema, yo no hago nada oculto ni me reúno con delincuentes y a Quintana lo subí por el ascensor de carga porque el principal estaba dañado por culpa de un rayo”.



En cuanto a las denuncias de Quintana sobre la supuesta infiltración al hacker Sepúlveda, el almirante afirmó que “hasta ayer la Fiscalía dijo que no había pruebas de que alguna campaña hubiera sido infiltrada y puedo decir que Sepúlveda nunca trabajó para nosotros”.



Agregó que los demás temas están a disposición de la Fiscalía “para su estudio e investigación”.



De otro lado, el almirante aseveró que no va a renunciar pues “sería dar gusto a quienes piden mi cabeza y yo simplemente estoy haciendo mi trabajo”.



Dijo que desde la Dirección se han hecho “muchas cosas por el país y al final yo no tengo ninguna injerencia sobre las investigaciones”.



Publicidad