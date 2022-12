Reportaje no es un ataque a Iglesia; muestra manzanas podridas: Manuel Teodoro

Manuel Teodoro, director de Séptimo Día, se refirió en BLU Radio a la polémica generada tras la emisión del reportaje de este domingo que documentó seis casos sobre sacerdotes colombianos que han cometido delito de pederastia, asegurando que no consistió en una generalización contra la Iglesia católica, sino contra las “manzanas podridas” que han opacado la imagen de la institución religiosa.



“Era una investigación específica con nombres propios de algunos sacerdotes de Colombia en el exterior que son de alguna forma manzanas podridas, y era importante distinguirlos. En ningún momento se generalizó que toda la Iglesia Católica ni que todos sus integrantes sean así”, aclaró.



Indicó que no le causó sorpresa la actitud tomada por la Iglesia, que ha enviado comunicados manifestando su desacuerdo con lo registrado en el documental, ya que asegura que es normal “cuando uno toca un tema tan sensible que tiene que ver con la fe”.

Teodoro explicó que para realizar la investigación, basados en denuncias recibidas en los últimos años, decidieron ahondar grandes esferas, como lo es el Vaticano, con el fin de demostrar que el tema de la pederastia no es solo un problema en Colombia, sino en todo el mundo.

“Descubrimos que para periódicos italianos esto ya ha sido documentado en caso de más alto nivel. Las labores de ellos llegan al punto de identificar comunidades gay donde sacerdotes van de civil en busca de muchachos jóvenes. Nos permite entender que es un problema global y no solo de Colombia. El tema de la pederastia ya era conocido en el Vaticano”, aseguró.

Finalmente, reiteró que aplicaron toda la responsabilidad del caso en la recolección de entrevistas y tratamiento del discurso al aire para evitar incurrir en calumnias o atropello de algún derecho, por lo cual “fuimos específicos en nombrar e identificar directamente a los implicados”. Manuel Teodoro aceptó haber sentido presiones por parte de sectores religiosos para que no se emitieran estos programas.