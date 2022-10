República del coscorrón sería un retroceso: De la Calle sobre Vargas Lleras

Tanto De la Calle como Vargas Lleras tienen aspiraciones presidenciales claras, aunque ambos aseguran que aún no han tomado la decisión. Pese a que tienen esa coincidencia, son más los puntos que los separan, principalmente en lo referente al proceso de Paz que lideró De la Calle y del cual Vargas Lleras tomó distancia e incluso manifestó reparos en muchas oportunidades.





En su más reciente columna, publicada este jueves por el diario El Espectador, el ex jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc vuelve a advertir que un eventual triunfo del ex vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2018 representaría un retroceso y alejaría al país de la meta de la reconciliación.



"La República del coscorrón sería la de la intolerancia y el autoritarismo. (...) Estamos en un estado de crispación profundo. Las instituciones están afrontando una crisis de confianza enorme. (...) El populismo no es de izquierda o de derecha. Es un lobo que se viste con la piel que le convenga. Y un disfraz peligroso, porque es seductor en momentos de desesperanza, es la oferta de autoridad desnuda y sin límite", advirtió.



Finalmente, De la Calle se muestra sorprendido ante las manifestaciones de algunos sectores, que de cierta forma avalaron la agresión que hizo el ex vicepresidente a la persona que le estaba garantizando la seguridad. "Que un solo colombiano haya aplaudido un coscorrón puede ser el símbolo de una patología social preocupante", dijo.