Rescatan a 26 niños y 13 mujeres secuestrados en Perú por Sendero Luminoso

La Policía y las Fuerzas Armadas de Perú rescataron a 39 personas, 26 niños y 13 mujeres, que se encontraban en la selva bajo el presunto dominio de la organización terrorista Sendero Luminoso, informó el viceministro peruano de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef), Iván Vega.



El funcionario explicó al Canal N que las personas rescatadas se encontraban cautivas en un campamento situado en el término municipal de San Martín de Pangoa, perteneciente a la región de Junín y dentro de la zona denominada como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



Vega indicó que las edades de los menores están comprendidas entre 1 y 14 años y precisó que en el grupo hay personas que fueron secuestradas hace veinticinco años de un albergue de monjas en la localidad de Puerto Ocopa.



"Muchos de estos niños han nacido allí y son producto de las violaciones de los senderistas a mujeres", advirtió Vega.



El viceministro aseguró que los miembros de Sendero Luminoso utilizan a las mujeres jóvenes para procrear y trabajar en el "campamento de producción", dedicado al cultivo de alimentos y la crianza de animales para alimento de los subversivos.



Los niños nacidos en el campamento son adoctrinados conforme a la ideología maoísta de la organización terrorista y posteriormente enrolados en la actividad subversiva, según Vega.



"El cabecilla terrorista Jorge Quispe Palomino (apodado 'camarada Raúl') debe entender que la población civil no puede estar sometida como esclavos. No hay ningún peruano esclavo y el Gobierno no lo va a permitir", afirmó.



Vega señaló que las personas rescatadas del presunto campamento de Sendero Luminoso serán trasladadas a la localidad de Mazamari, también en la región de Junín, para tratar de encontrar a sus parientes que residen en municipios situados fuera del VRAEM.



Los menores sin tutores conocidos hasta el momento pasarán a estar bajo la custodia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).



La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, recordó al Canal N que es la operación con el mayor número de niños rescatados hasta ahora del dominio de Sendero Luminoso en el VRAEM.



Huaita explicó que las mujeres, algunas de ellas sexagenarias, "han estado secuestradas durante 25 o 30 años y sometidas a una violencia permanente, con repetidas situaciones de violencia sexual".



"Ahora estamos haciendo una evaluación de sus condiciones de salud. Se les está entregando ropa de abrigo y también hay representantes de la fiscalía presentes", indicó Huaita.



El principal remanente de Sendero Luminoso sigue operando en el VRAEM, una extensa y escarpada región de selva montañosa que el Gobierno mantiene bajo el "estado de emergencia" al encontrarse allí también la mayor superficie de cultivos ilegales de hoja de coca del país.



EFE