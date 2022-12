Rescatan cuerpos de cinco mineros fallecidos tras explosión en socavón de Boyacá

Fueron rescatados los cuerpos sin vida de cinco mineros en la vereda Chorrera en la mina Laureles, donde, según los grupos de socorro, se presentó una explosión a unos 2.000 metros del socavón.



Más de 6 horas tardaron los grupos de socorro para rescatar los cuerpos (Lea también: Cinco personas murieron por explosión en mina de carbón en Boyacá ).



Según las autoridades, al parecer la causa de la explosión fue acumulación de gas metano.



El alcalde del municipio de Samacá aseguró que la mina es legal y cumplía con todas las normas de seguridad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En la presentación del informe anual de cultivos ilícitos, Naciones Unidas puso en evidencia un aumento en la producción de drogas en el país y alertó sobre el riesgo de que se incremente el consumo interno.



-Las autoridades responsabilizaron al frente 26 de las Farc por el reciente atentado en contra la infraestructura vial del departamento del Meta.



-Las autoridades entregaron detalles del ataque a una línea de transferencia de crudo registrado en Tibú. Según informan en el momento del hecho no había bombeo por lo que no hubo derrame de crudo.



-La Fiscalía y los abogados de las víctimas de Interbolsa, anuncian recursos jurídicos para evitar que el empresario Alessandro Corridori salga del país, luego de que una juez lo dejara en libertad.



-La Unidad Nacional de Protección confirmó el robo del documento original de un millonario contrato de la entidad.



-La Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos coroneles, por las fallas en la construcción del puente peatonal de la calle 100, que colapsó hace algunas semanas.



-En Bogotá se iniciaron las movilizaciones de comerciantes de los San Andresitos, que están rechazando la Ley Anticontrabando.



-Los pequeños comerciantes también marchan por las calles del centro Medellín en contra de la Ley Anticontrabando. Insisten en que las reuniones con el gobierno no han sido fructíferas.



-En Barranquilla cientos de comerciantes cerraron sus almacenes para protestar contra la Ley Anticontrabando.



-En Cali miles de comerciantes participan de la marcha a esta hora en contra de la ley anticontrabando.



-Bucaramanga es otro escenario de estas marchas de comerciantes. Se presenta congestión vial en las calles del centro de la ciudad.



-La viceprocuradora radicó un recurso de insistencia en la Comisión de Acusación, para que le entreguen la información que tiene esa entidad, sobre supuestos favorecimientos del Ministerio Público al magistrado Jorge Pretelt.



-El senador Armando Benedetti se sumó a la propuesta del Gobierno Nacional para que haya una derogación de leyes en la próxima legislatura y haya una mayor claridad normativa en el funcionamiento del Estado.



-Estalla choque diplomático entre Estados Unidos y Alemania. El Gobierno de Angela Merkel acaba de llamar al embajador en Estados Unidos, por las nuevas revelaciones que se conocieron hoy de posible espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense.



-El embajador de Venezuela en España dice que el ex presidente Felipe González puede visitar Caracas cuando quiera y cuantas veces necesite.



-Se conoció el caso de un joven que fue asesinado en el sur de Bogotá, por robarle su celular.



-El Hospital El Tunal lanzó un mensaje de emergencia económica, porque aún no ha recibido los pagos por parte de la EPS Caprecom que le adeuda cerca de 25 mil millones de pesos.