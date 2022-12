Reserva Federal, a punto de dar vuelta la página de su política de tasas nulas

Después del veredicto esperado para las 19H00 GMT, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dará una conferencia de prensa en la que prevé garantizar que la progresión de las tasas de interés se realizará luego de forma "gradual" y que la política monetaria permanecerá "complaciente" con el fin de tranquilizar a los mercados.



Será la primera vez desde junio de 2006 que la Fed, el banco central de Estados Unidos, aumenta la "tasa de fondos federales", que influye en las tasas bancarias en el país y tiene impacto en los mercados financieros internacionales. (Lea además: La esperada subida de las tasas en EEUU, un rompecabezas para los emergentes )



Desde finales de 2008 y tras el estallido de la crisis financiera, la Fed ha tomado medidas de flexibilización monetaria sin precedentes, con la inyección masiva de liquidez en el sistema financiero, mientras mantenía las tasas de interés entre 0 y 0,25% para estimular la recuperación.



"El mercado piensa que la Fed va a aumentar las tasas de los fondos federales. Será una decisión histórica dado que están en 0 desde 2008, duró más de lo que habíamos anticipado", dijo el martes el expresidente de la Fed Ben Bernanke, en una entrevista con el sitio de informaciones económicas MarketWatch.



Yellen, quien recientemente celebró un crecimiento "moderado" de la economía estadounidense acompañada de "riesgos equilibrados", advirtió que "muchos" miembros de la Fed estiman que es momento de elevar las tasas.



El incremento de este miércoles debe ser modesto, un cuarto de punto (0,25 %).



"No las aumentarán más de 0,25 % a fin de no sorprender a los mercados que ya han integrado una alza de ese orden", aseguró el economista Stephen Oliner, del American Enterprise Institute. Esto llevaría a un aumento de la tasa interbancaria de 0,25 % a 0,50 %.



La Fed prevé también divulgar las nuevas previsiones sobre crecimiento, inflación y desempleo.



Actualmente la tasa de desempleo se encuentra en torno al 5%, la más baja en siete años. Aunque el mercado laboral tiene zonas grises con empleos de tiempo parcial.



La inflación permanece prácticamente estancada, por los bajos precios del petróleo.



El martes, con la publicación del índice de precios al consumo, sin considerar energía y alimentos, mostró un aumento a 2 % anual, su mayor nivel desde mayo de 2014.



"La planificación es excelente", comentó el economista Harm Bandholz, de UniCredit. "La Fed aumentará las tasas el miércoles y señalará una progresión gradual de tasas para los próximos tres años", comentó.



Luego de esta primera alza histórica, los actores financieros estarán a la espera de los indicios que Yellen pueda dar acerca del camino que tomará la Fed.



"Será muy progresivo. Quizá habrá como máximo otras tres alzas el año próximo a fin de llegar a alrededor del 1% a fines de 2016, y hasta podría ser menos", afirmó Oliner.



Los actores financieros también se cuestionarán sobre las otras herramientas que podría poner en práctica la Fed para ajustar su política monetaria, actuando específicamente sobre los intereses pagados sobre los excedentes que los bancos depositan a la Fed.



La suerte de los activos en el balance del banco central también estará en cuestión. La Fed acumuló menos de 4,5 billones de dólares en bonos del Tesoro y deudas inmobiliarias con sus compras de activos durante su política monetaria ultra-expansionista. Hasta ahora ha indicado que el producto de esos activos será reinvertido con el fin de conservar un ambiente "complaciente".



En el Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed, al menos tres miembros han expresado dudas sobre la fecha en la que se aumentarán las tasas. Prefieren que la Fed espere que la inflación de señales más firmes de aumento y las preocupaciones sobre el enlentecimiento económico en el extranjero se disipen.



Pero quizá el miércoles no hagan objeciones si tienen la seguridad por parte del Comité de que el aumento de las tasas será lento y no podrá en riesgo la recuperación económica.