Responderé ante la JEP si es el caso: guerrillera Tanja Nijmeijer

“Voy a estar en las zonas veredales durante 180 días, para pasar por el proceso de dejación de las armas, responder ante la Jurisdicción Especial de Paz si fuere el caso”, sostuvo en una carta publicada en el portal Farc EP Occidente.

Insiste que va ayudar en el proceso de reincorporación de las y los guerrilleros de las Farc y que ante la inquietud del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, en donde pide explicaciones sobre su estatus legal en Colombia, ‘Tanja’ afirmó: “Puedo tranquilizar al senador y a todos los curiosos en Colombia: no me han dado nacionalidad colombiana. Ni la he pedido, ni me la han ofrecido”.

Finalmente, en la carta, ‘Tanja’ le dice al senador José Obdulio Gaviria, prefiere ver su reclamo sobre la nacionalidad como uno de “los últimos estertores de esa bestia moribunda llamada guerra”.