Resultado de plebiscito dejó un país roto: Sergio Jaramillo

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para consolidar el proceso, pero que no lo va a lograr solo y necesita un apoyo de la sociedad civil.



"Hoy estamos como Gobierno en un ejercicio francamente diplomático de oír francamente a los sectores que no están de acuerdo para ver dónde están sus preocupaciones para poder consolidar el proceso", dijo.



Sobre los resultados del plebiscito, el alto Comisionado Sergio Jaramillo manifestó que su resultado dejó un país roto y ahora lo que se tiene que hacer es que los que votaron no oír las razones a los que eligieron sí.



"Porque quienes eligieron sí, son los que han sufrido la guerra. Porque la semanas antes del plebiscito yo estuve en varias zonas del país que necesitan la paz", dijo.



"La paz es un medio para evitar la guerra y la muerte de las personas, pero también es un fin superior para tener un país más integrado", explicó.