Resultó ‘pecado’ leer la biblia en el Concejo de Santa Marta

enfrentados algunos miembros que creen que esa decisión es inconveniente y hasta ilegal, ya que Colombia es un Estado laico y así debe garantizarse, según exige la recién ingresada cabildante Carmen Patricia Caicedo.

Cadena, una pastora cristiana, defendió que esta fue una iniciativa votada democráticamente justificada en la reflexión diaria y para la “promoción de valores” y no se trata de un “adoctrinamiento” como lo ha calificó Caicedo.

“No se trata de implantar o imponer, los demás están a gusto. Hay testimonios de periodistas y barras que asisten al Concejo de que están de acuerdo”, dijo.

Por su parte, Carmen Caicedo afirmó que a su ingreso ya estaba aprobada la proposición y que esperará al próximo periodo para votar en contra, tal como, según ella, lo vienen reclamando otros concejales como Aníbal Charris, quien ha denunciado que esa “lectura se una para lanzar indirectas” y acusaciones a los participantes.

“Varios me han dicho que eso no se debe hacer y que en su momento no lo vieron mal”, exigen que ella “lo haga en un recinto cerrado o en la intimidad de su hogar”.