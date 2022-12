Retirarán propuesta de IVA a trabajadores independientes

Se trata del artículo 5 de la ley de financiamiento que señala que deberán registrarse como responsables del IVA las personas naturales independientes que en el año anterior o en año en curso hayan obtenido ingresos brutos por encima de las 3.000 UVT, es decir, quienes ganen más de 8 millones 300 mil pesos aproximadamente.

Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, asegura que el impacto de esta medida será significativo pues, según el DANE, la mitad de los ocupados son trabajadores independientes.

El académico destacó que del ingreso total de los independientes deben destinar el 10% para retención en la fuente, 1% para pago del IVA, y pagar sobre el 40% del ingreso un 29% como seguridad social. A estos gravámenes y descuentos se les sumaría, de ser aprobado por las plenarias, un IVA del 19% sobre el valor total del contrato.

Desde Cedetrabajo aseguran esta es una estrategia del Gobierno para recuperar recursos que dejan de recibirse por la reducción de la carga tributaria a las empresas.

Las reacciones de los colombianos en redes sociales fueron de rechazo a la iniciativa pues, en plata blanca, significaba que el ingreso percibido sería del 60% del valor del contrato. Este rechazo fue acogido por varios congresistas.

Reforma Tributaria:



Hoy apoyamos que no se creen impuestos nuevos a las motos



En plenaria estaremos atentos para no gravar ingresos de trabajadores independientes que hoy están exentos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 5, 2018

Ante la polémica, el senador del Partido Conservador David Barguil anunció que el artículo saldrá de la ponencia que presentarán para el debate ante las plenarias de Cámara y Senado.

“Ese artículo que gravaba con IVA los contratos de prestación de servicios de alrededor de nueve millones de pesos será retirado de la ponencia. Es un acuerdo definitivo entre los ponentes y el ministro de Hacienda. No hay ninguna preocupación, no va a haber cambio de régimen de IVA, se mantiene el actual”, explicó.

Sin embargo, el tema generó críticas de otros sectores políticos que cuestionaron que se haya votado el artículo en las comisiones económicas, abriendo la puerta a que se cobrara IVA a independientes y contratistas.

“Fue el coordinador de ponentes quien inducía a votar que “sí” y ponerle el 19 por ciento a los contratos de prestación de servicios. Hoy una persona que gana $8.289.000, descontando prestaciones, retención e ICA, recibe $6.414.200. Con el nuevo IVA, recibiría solo $4.850.000. Ahora, que están asustados, salen a decir que fue una equivocación”, precisó el senador Armando Benedetti.

Sin embargo, Barguil respondió que “hoy, como está el régimen actual, a partir de 3.500 UVT (Unidad de Valor Tributario), ya la persona no es de régimen común, ya tiene que facturar. El cambio fue reducir 500 UVT. Se inspiró, no en los colombianos que tienen contratos de prestación de servicios, sino en muchas profesiones liberales, por ejemplo, los médicos que tienen consultorios particulares y que reciben ingresos y que muchos de esos ingresos no terminan siendo facturados y no terminan siendo sujeto de contribuciones. Eso fue lo que inspiró ese artículo, pero no hay como diferenciar unos de otros y por eso es que se va a retirar”, concluyó.

