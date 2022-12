Ricardo Gareca, nuevo técnico de la Selección peruana de fútbol

El argentino Ricardo Gareca fue designado este lunes como nuevo seleccionador de fútbol de Perú con miras a su participación en la Copa América Chile-2015 y a revertir la sequía inca de 33 años sin acudir a un Mundial.



"En este momento podemos decir que Ricardo Gareca es el director técnico de la selección peruana de mayores hasta el final de las próximas eliminatorias y si Dios quiere hasta el Mundial de Rusia (2018)", anunció el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa.



El 'tigre' Gareca firmó un contrato por cuatro años para dirigir a la selección inca en la Copa América de Chile-2015 y en las próximas eliminatorias al Mundial de Rusia-2018.



"Es el desafío más importante de mi vida dentro de mi carrera deportiva, acepté este desafío sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil y complicada y no es imposible cuando uno tiene un objetivo claro", dijo Gareca.



Sostuvo que es la primera vez que dirigirá una selección nacional y que prefirió Perú pese a tener otras ofertas porque "conozco a los jugadores peruanos ya que anteriormente dirigí a un equipo nacional (Universitario de Deportes)".



"Creo en el jugador peruano, por eso voy a analizar a cada uno de los que jueguen en el torneo local y los que están en el exterior. No voy a trabajar con nombres sino con los que estén aptos para forma un equipo competitivo", dijo el entrenador.



"Sé de las condiciones de los jugadores peruanos, solo hay que trabajarlo", señaló tras indicar que "no me muevo del Perú, he venido a trabajar y me quedaré".



Gareca reemplazará al uruguayo Pablo Bengoechea al frente del combinado inca y fue por recomendación exclusiva de Oblitas.



El 'Tigre', de 57 años, ya entrenó en Perú, en 2007-2008, al club Universitario de Deportes, con el que salió campeón ese año.



Universitario sin Gareca, que había renunciado por discrepancia con la directiva, no logró el título de la primera división pues se ubicó en el décimo lugar del torneo Clausura.



Tras su paso por el fútbol peruano, 'El Tigre' se fue a su país para sacar varias veces campeón a Vélez Sarsfield entre 2009 y 2013.



En el 'Fortín', conquistó cuatro campeonatos: Torneo Clausura 2009 y 2011, Torneo Inicial 2012 y el Campeonato de Primera División 2012-2013.



En mayo de 2014 fue fichado como entrenador del brasileño Palmeiras, equipo al que casi manda de regreso a la segunda división y, tras sus malos resultados, fue cesado.



Gareca fue el jugador que con su gol dejó fuera a la selección inca del Mundial México-1986 en el empate 2-2 con Argentina en Buenos Aires. Con esa igualdad la albiceleste clasificó al Mundial.



El equipo rojiblanco necesitaba ganar y estaba haciéndolo hasta el minuto 81 cuando Gareca, en la línea del arco, anota el 2-2 que le dio el boleto al Mundial a su selección.



"Me han preguntado tantas veces por ese tema cuando juega Perú y Argentina, es un tema del pasado, es un tema archivado y no viene al caso ahora", indicó al ser consultado por un periodista.



Recién el jueves pasado, el presidente de la FPF, Edwin Oviedo y el gerente general Alberto Tejada finalizaron las negociaciones con el entrenador argentino luego de haberse iniciado el 6 de febrero en Buenos Aires con una primera propuesta que no fue aceptada.



Oviedo y Tejada viajaron nuevamente con una contrapuesta económica que por fin logró convencer al técnico que esta tarde estampó su firma en una breve ceremonia en la Villa Deportiva de Lima.



"Hoy entregamos en tus manos nuestra selección absoluta y estamos seguros que la sabrás conducir por el camino correcto", dijo Oviedo.



El flamante técnico tiene como primera tarea el amistoso del 31 de marzo ante la selección de Venezuela en Miami.



El segundo compromiso amistoso es ante México el 3 de junio y será el último de Perú antes de la Copa América.



Perú, que no asiste a un Mundial desde 1982, finalizó en tercer lugar en la Copa América de Argentina-2011 bajo la dirección del uruguayo Sergio Markarián, pero luego quedó en el último lugar de la eliminatoria sudamericana al Mundial Brasil-2014.



