Roban cuatro computadores de los archivos del Congreso

Desconocidos robaron cuatro computadores de los archivos del Congreso, según confirmó en BLU Radio, el coronel Julio César González, jefe de seguridad del legislativo.



El oficial afirmó que los aparatos fueron hurtados del tercer piso en las oficinas administrativas del Senado ubicadas en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Lea también: Jornada clave para la reforma de equilibrio de poderes



González aclaró que el robo se presentó en una oficina satélite del Senado, ubicada a cinco cuadras del mismo en un edificio no gubernamental donde se tiene solo una parte del archivo”.



“Lo que me manifiestan desde el mismo Senado es que allí no se maneja información privilegiada”, dijo.



Por su parte, la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, dijo que había información sobre temas de contratación e historias laborales. Estos documentos, según se ha conocido por parte de estas directivas se encuentran en físico por lo que no se habría perdido dicha información. Lea también: Equilibrio de poderes plantea tiempo récord para investigación de aforados



Por el momento, se adelanta una investigación para determinar con exactitud qué tipo de información adicional era la que contenían las CPU hurtadas, además de ello, se abrió una investigación para determinar d qué manera los ladrones ingresaron al tercer piso de este lugar que además cuenta con seguridad privada.

La Fiscalía adelanta las indagaciones para establecer como se dio este hecho delito y quienes están detrás de este hurto.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Una gran redada contra la banda disidente del Clan de ‘Los Úsuga’, comandada por alias ‘Chucho Mercancia’, realizan a esta hora las autoridades en distintas zonas del país.



La Fiscalía tiene en la mira a 56 de los integrantes de esta banda y tiene previsto cumplir estas capturas en los más de 30 allanamientos que se realizan.



-Hoy comienza el ciclo número 36 de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en medio de las distantes posiciones que se han expresado en los últimos días en torno a la posibilidad de ponerle plazo en el tiempo a las negociaciones. Además está de por medio la solicitud del presidente Santos para que las Farc pidan perdón por el ataque en el Cauca que dejó 10 militares muertos.



-En las primeras horas de esta mañana comenzará la audiencia de imputación de cargos contra los más de 30 integrantes de las fuerzas militares involucrados en un escándalo de desfalco a la salud de las milicias. Los 10 uniformados que quedaron en libertad este fin de semana deberán presentarse en la audiencia de hoy para ser judicializados por estos hechos.



-Para este lunes fueron convocados los 102 senadores para iniciar la discusión y votación de los artículos de la Reforma al Equilibrio de Poderes, tras la frustrada sesión del jueves pasado donde no hubo quórum para discutirla.



Los dos temas clave que estarán en el debate tienen que ver con la posibilidad de inhabilitar al Gobierno para elegir a los integrantes de la Comisión de Aforados y los fueros judiciales especiales para el procurador, el contralor y el Defensor del Pueblo.



-La Policía de Nepal confirmó que la cifra de muertos ya subió a 3726 y aún no se ha podido establecer una cifra de personas desaparecidas. En las últimas horas apareció con vida y en buen estado la colombiana Carolina Pineda, quien se encontraba en el Everest en el momento del sismo.



-El director del Inpec en el Valle del Cauca lamentó las dos riñas que ocasionaron seis heridos al interior de la cárcel Villahermosa y pidió con urgencia recursos para superar el hacinamiento y la falta de guardias.