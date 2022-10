Rodrigo Uprimny retira su nombre de listado de aspirantes a Corte Constitucional

Así lo expresa este domingo en su columna “Constitucionalismo de ciudadanos”, publicada en el diario El Espectador, en el que enumera las razones por las que tomó esa decisión.



“(…) algunas de las cuales tienen que ver con mi involucramiento activo en el debate sobre la paz, que afectaría mi función de juez constitucional en caso de que resultara electo. Pero otra de las razones fundamentales es que considero que hago un papel útil para la democracia colombiana defendiendo, como he intentado hacerlo en estos años, los valores constitucionales desde la discusión pública y ciudadana. Hay muchos juristas que pueden ser buenos magistrados y efectivamente la lista de aspirantes contiene al menos una veintena de aspirantes extraordinarios; el presidente y el Senado podrán entonces seleccionar a dos excelentes magistrados o magistradas. En cambio no hay tantos académicos que hayan tenido las posibilidades y oportunidades que yo he tenido de alimentar el debate constitucional ciudadano. Por ello opté por seguir defendiendo los valores constitucionales desde la sociedad civil y no desde la magistratura”, aclara.