Rojas le ofreció $100 millones a capitán que adelantó el operativo

“Me aborda y me da un ofrecimiento de 50 millones, eso para mí es inconcebible por mi voluntad de lucha y por mis principios adquiridos en casa y reforzados en la Escuela Militar (…) Se le informa que debemos llamar al CTI de la Fiscalía y me dice que él no está autorizado para darme dinero pero que me ofrece 100 millones de pesos”, aseguró el capitán Quintero, miembro de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.



Sobre la procedencia del dinero, Quintero aseguró que aún no se tiene conocimiento de quiénes serían los dueños de esta suma y aseguró que será la Fiscalía la encargada de adelantar las investigaciones para poder establecer su procedencia. (Vea también: Capturado con los $600 millones trabaja para el congresista Alexander García).



“No tenemos información de dónde proviene ese dinero, eso es motivo de investigación de la Fiscalía y determinarán la procedencia de ese dinero”, agregó el militar.



Quintero también aseguró que Rojas nunca mencionó sus vínculos con el Congreso de la República y que el operativo se dio gracias a las labores de inteligencia y a información recibida por el Ejército que los orientó para dar con el vehículo gris en el que se transportaba este sujeto con esa alta suma de dinero.