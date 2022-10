Roy Barreras es experto en no cumplir, él no tiene palabra: pastor Luis Correa

no tiene palabra y especializado en no cumplir y respetar los acuerdos”, tras la publicación del supuesto pacto con esa comunidad cristiana para no apoyar el matrimonio homosexual.

“Él está en un conflicto de intereses tremendo. Yo soy un ciudadano más que tiene el deber de denunciar actos delictivos o de corrupción de los que tenga conocimiento”, dijo el pastor en respuesta a Barreras, quien se refirió a los pastores como unos obsesivos que quieren “obligarlo a votar en contra del matrimonio gay”.

“El fin de semana se le tuvo que haber puesto un poco gris al Senador”, agregó Correa al hablar del repentino cambio de opinión de Barreras y de las declaraciones ofensivas hacia esa comunidad.

"Roy Barreras nos habló de puestos, de recursos y una serie de compromisos morales", agregó el pastor.